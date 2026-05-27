La grigliata in famiglia ad Appiano Gentile ha chiuso ufficialmente la stagione in casa Inter, dove adesso per molti sarà già tempo di relax e vacanza, per altri invece l'impegno atteso del Mondiale oltre Oceano. Saranno 8 i nerazzurri dell'attuale rosa impegnati nella manifestazione iridata: Manuel Akanji, Hakan Calhanoglu, Petar Sucic, Denzel Dumfries e probabilmente Stefan de Vrij, Lautaro Martinez, Ange Bonny e Marcus Thuram. Ovviamente, Cristian Chivu farà il tifo per loro al Mondiale, ma intanto per l'allenatore la buona notizia è che gran parte della rosa, non essendo qualificata, rispetterà il programma della pre-season nerazzurra che partirà a Milano per i test atletici, passerà dalla Germania per la preparazione e poi viaggerà verso Hong Kong e Perth, Australia, per partite amichevoli di un certo livello.

Ne parla stamane la Gazzetta dello Sport: "Per Chivu è una buona notizia: chi non è andato al Mondiale tornerà a lavorare subito con la squadra. Si tratta di Esposito, Barella, Bastoni e Dimarco, i quattro azzurri rimasti fuori dalla spedizione nelle Americhe per via di quel maledetto playoff perso contro la Bosnia, ma anche di Bisseck e Carlos Augusto, entrambi non convocati da Negelsmann e Ancelotti. Una delusione forte: il brasiliano era stato inserito nella lista dei 55 preconvocati. Frattesi, anche lui rimasto a casa come tutti gli azzurri, è da considerare fuori dal progetto. Sarà ceduto in estate. Zielinski, invece, non è riuscito a qualificarsi. La sua Polonia ha perso lo spareggio contro la Svezia. Out anche Martinez ovviamente: per lui una sola presenza con la Spagna nel 2021. Il prossimo anno sarà lui il titolare dell'Inter. Magari De la Fuente gli darà una chance".

Tutti questi giocatori esclusi dal Mondiale, al netto di aventuali cessioni nel frattempo, così come di nuovi innesti non convocati dai rispettivi CT, saranno al BPER Training Centre tra il 14 e il 15 luglio e dopo due giorni partiranno per la Germania.