Dopo quattro stagioni, si chiude l'avventura all'Atalanta del direttore sportivo Tony D'Amico.. Lo rende noto il club orobico con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro". D'Amico si prepara a lasciare il testimone a Cristiano Giuntoli, indicato come il candidato numero uno per la sua successione.

Gasperini lo aspetta a Roma



In quanto a D'Amico, la conclusione del rapporto con l'Atalanta sarà propedeutica allo sbarco nella Capitale, dove ormai da tempo è atteso per diventare il nuovo direttore sportivo della Roma e ricomporre il tandem con Gian Piero Gasperini. Negli anni a Bergamo, D'Amico ha portato alla corte del Gasp giocatori del calibro di Rasmus Hojlund, Mateo Retegui, Ederson, Isak Hien e Ademola Lookman.