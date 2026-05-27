Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, accoglie con ovvia soddisfazione i dati resi noti da Via Rosellini relativamente all'aumento della platea televisiva del campionato italiano nella stagione appena andata in archivio: "Spesso si scrive che siamo sulle prime pagine per tante cose che non funzionano, mentre in realtà questo campionato, al netto di tutte le complessità, è andato particolarmente bene. Noi non ci fermiamo alle impressioni, ma partiamo da un’analisi approfondita. Questi risultati sono frutto di un lavoro attento e profondo fatto da tutta la Serie A". Secondo De Siervo, parte della crescita è legata anche al lavoro sulla programmazione delle gare e al posizionamento delle partite nel corso del weekend, con l’obiettivo di massimizzare il valore del prodotto.

Il merito è anche della lotta alla pirateria



De Siervo prosegue la sua disamina commentando l'aumento dell'audience di 13 punti percentuale registrato quest'anno: "È un numero a doppia cifra, un dato impressionante. Questo risultato è solo in parte legato alle squadre o ai calendari, ma dipende anche dalla capacità di programmare e massimizzare il valore del prodotto". Un ruolo importante è stato giocato anche dalla lotta alla pirateria: "Nessuna misura, da sola, è risolutiva, ma tutte insieme stanno generando un effetto diverso. Con le multe che stanno arrivando il trend sta cambiando. Sembrava una battaglia pionieristica, adesso è diventata una battaglia di sistema per tutto il comparto audiovisivo".