Il Barcellona sta setacciando il mercato alla ricerca di un difensore centrale mancino per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il primo nome valutato, è cosa nota, è stato quello di Alessandro Bastoni ma l'interesse si è progressivamente affievolito a causa delle elevate richieste economiche dell'Inter, spingendo il club catalano a valutare alternative più accessibili. L'ultimo nome, circolato in Polonia, è quello dell'ex difensore di Spezia e Arsenal Jakub Kiwior, che ha giocato questa stagione in prestito al Porto. Nome per il quale però arriva la netta smentita da parte del Mundo Deportivo.

Il polacco è apprezzato ma non è una priorità



Il quotidiano catalano ha appreso che Jakub Kiwior non rientra tra le opzioni nella lista dei candidati della dirigenza sportiva del Barça per rinforzare la difesa centrale. Il suo profilo è interessante, con un'altezza di 1,89 m e una versatilità che gli permetterebbe di giocare sia come terzino sinistro che come centrocampista difensivo, ma il club sta valutando altre soluzioni.