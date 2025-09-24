Il cammino dell'Inter Women nella prima edizione della Serie A Women’s Cup prosegue oggi con la super sfida contro la Juventus. Le ragazze di Piovani, dopo aver chiuso il Girone B al primo posto davanti a Fiorentina, Como Women e Genoa, si sono qualificate in semifinale: le nerazzurre sfideranno le bianconere nel match in programma oggi alle 18.30 allo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La vincente di Juventus-Inter sfiderà la Roma, reduce dal 3-0 contro la Lazio nell'altra semifinale.

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 24 settembre 2025 alle 13:28
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
