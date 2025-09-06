L'Inter Women di Gianpiero Piovani torna in campo per la seconda giornata della Serie A Women's Cup con la sfida dell'Arena Gianni Brera contro la Fiorentina: il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 18:00.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Pablo Pinones-Arce per la sfida:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andres; 13 Merlo, 8 Vilhjalmsdottir, 6 Santi, 21 Tomaselli, 22 Schough; 18 Glionna, 9 Polli.

A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 7 Bugeja, 10 Magull, 14 Robustellini, 16 Tomašević, 20 Detruyer, 27 Csiszár, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

FIORENTINA (3-4-3): 1 Fiskerstrand; 20 Orsi, 44 Faerge, 85 Filangeri; 4 Bonfantini, 21 Severini, 77 Curmark, 2 Woldvik; 15 Bredgaard, 8 Hurtig, 10 Catena.

A disposizione: 12 Agostini, 23 Bettineschi, 3 Johansen, 9 Janogy, 11 Wijnants, 16 Lombardi, 19 Della Peruta, 26 Cherubini, 27 Tryggvadottir, 51 Omarsdottir.

Coach: Pablo Pinones-Arce

Arbitro: Davide Galiffi Assistenti: Marco Roncari-Stefano Petarlin Quarto Ufficiale: Federico Tassano

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 06 settembre 2025 alle 17:20
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print