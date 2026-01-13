Confermate le indiscrezioni di questa mattina: sarà Fabio Maresca di Napoli l'arbitro di Inter-Lecce, gara valida per il recupero della 16esima giornata di Serie A in programma domani sera a San Siro. Maresca sarà assistito da Passeri e Di Gioia, con Manganiello quarto uomo. Sarà Lorenzo Maggioni di Lecco l'addetto VAR, coadiuvato da Daniele Chiffi.

Questo il quadro completo delle designazioni dei recuperi:

NAPOLI – PARMA       Mercoledì 13/01 h. 18.30

FABBRI
PERROTTI – MOKHTAR
IV:      AYROLDI
VAR:     GARIGLIO
AVAR:      LA PENNA

INTER – LECCE    Mercoledì 13/01 h. 20.45

MARESCA
PASSERI – DI GIOIA
IV:      MANGANIELLO
VAR:      MAGGIONI
AVAR:      CHIFFI

H. VERONA – BOLOGNA    Giovedì 14/01 h. 18.30

MARIANI
BINDONI – ALASSIO
IV:       MASSA
VAR:      CAMPLONE
AVAR:       DI BELLO

COMO – MILAN   Giovedì 14/01 h. 20.45

GUIDA
LO CICERO – YOSHIKAWA
IV:      PAIRETTO
VAR:     DOVERI
AVAR:     DI PAOLO

