Confermate le indiscrezioni di questa mattina: sarà Fabio Maresca di Napoli l'arbitro di Inter-Lecce, gara valida per il recupero della 16esima giornata di Serie A in programma domani sera a San Siro. Maresca sarà assistito da Passeri e Di Gioia, con Manganiello quarto uomo. Sarà Lorenzo Maggioni di Lecco l'addetto VAR, coadiuvato da Daniele Chiffi.

Questo il quadro completo delle designazioni dei recuperi:

NAPOLI – PARMA Mercoledì 13/01 h. 18.30

FABBRI

PERROTTI – MOKHTAR

IV: AYROLDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: LA PENNA

INTER – LECCE Mercoledì 13/01 h. 20.45

MARESCA

PASSERI – DI GIOIA

IV: MANGANIELLO

VAR: MAGGIONI

AVAR: CHIFFI

H. VERONA – BOLOGNA Giovedì 14/01 h. 18.30

MARIANI

BINDONI – ALASSIO

IV: MASSA

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI BELLO

COMO – MILAN Giovedì 14/01 h. 20.45

GUIDA

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV: PAIRETTO

VAR: DOVERI

AVAR: DI PAOLO