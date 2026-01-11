Cecilia Runarsdottir, promettente portiere classe 2003 in forza all'Inter Women, è una delle protagoniste del MatchDay Programme nerazzurro nel giorno di Inter-Napoli: "Mi dà andrenalina giocare per la mia squadra, per la maglia che indosso e dare il 100% per conquistare i tre punti. La sfida più grande che ho affrontato è stata tornare in campo dopo l'infortunio al ginocchio di due anni fa. Dopo un infortunio così serio tornare a giocare un'intera stagione con l'Inter è stata una grande prova ma anche una sfida gratificante".

"Siamo una squadra molto unita, come una famiglia - assicura l'islandese -. In campo ci aiutiamo a vicenda, ci conosciamo molto bene, quindi possiamo sempre darci energia e forza. Credo che ci aiuti tantissimo... Se potessi prendere una qualità da una mia compagna? Oh, bella domanda. Ruberei la forza di Ivana Andrés".