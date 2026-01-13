I nerazzurri vicini a un colpo per la difesa del futuro. "L’Inter, dopo aver trovato negli scorsi giorni un’intesa di massima con l’Hajduk sulla valutazione del cartellino di Branimir Mlacic, ha presentato un’offerta ufficiale alla società croata di circa 5 milioni per l’acquisto in via definitiva del calciatore - conferma Tuttosport -. L’idea dei nerazzurri è quella di chiudere subito l’affare, lasciando comunque in prestito il giovane difensore alla squadra di Spalato per permettergli di continuare a giocare con continuità anche nella seconda parte di questa stagione (la Hrvatska nogometna Liga riprenderà tra meno di due settimane, ndr)".

In corso d'opera c'è stato un cambio di strategia per Mlacic: niente Under-23, come inizialmente pensato, ma ancora Hajduk prima dell'approdo ad Appiano Gentile. Poi, in estate, nuovi aggiornamenti per valutare il percorso migliore, con Chivu che magari ne valuterà la consistenza in ritiro. Tagliate fuori le concorrenti più pericolose come OM, Barcellona e Atletico Madrid.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 13 gennaio 2026 alle 09:38 / Fonte: Tuttosport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture
Print