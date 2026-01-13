Se da un lato nessuno può dire nulla sul sacrificio, la lotta e la capacità di essere leader, dall'altro si continua a sottolineare come Lautaro manchi dal tabellino del gol nei big-match ormai da troppo tempo, almeno in Italia.

Come si legge oggi anche sulla Gazzetta dello Sport, fin qui in campionato è rimasto a secco contro Napoli, Milan, Juventus e Roma (tenendo conto delle prime quattro). "Due le premesse. La prima è che Lautaro ha siglato 14 gol in 25 partite (con quattro assist). La media è superiore a un gol ogni due gare. Non è un problema di reti, quanto di capacità realizzativa nelle sfide dove conta di più. Questione di peso, quindi - si legge -. Il secondo appunto è su Chivu, ovviamente tutt’altro che preoccupato del suo capitano, a segno sei volte nelle ultime otto in Serie A, di cui è capocannoniere davanti a Pulisic. Tuttavia, il rendimento contro le tre grandi merita un discorso a parte. Nessun gol nelle ultime nove sfide di campionato contro il Napoli. La striscia è saltata solo grazie alla finale di Supercoppa del gennaio 2024, decisa da un guizzo dell’argentino al novantesimo. E se prendiamo l’ultima stagione e mezza in Serie A, Lautaro non ha segnato né alla Juve né al Milan. Appiano è in provincia di Houston, forse. Sui big match abbiamo un problema".