Dopo il problema al polpaccio accusato nel finale di Inter-Napoli, Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro per il centrocampista turco, la cui situazione sarà valutata nei prossimi giorni.
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 13 gennaio 2026 alle 12:32
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
