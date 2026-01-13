Dopo il problema al polpaccio accusato nel finale di Inter-Napoli, Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro per il centrocampista turco, la cui situazione sarà valutata nei prossimi giorni.