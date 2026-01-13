Cesc Fabregas allarga il Sinigaglia. Come riportato da La Provincia di Como, il tecnico del Como ha recentemente chiesto e ottenuto di allargare di oltre un metro complessivo lungo le due fasce laterali le dimensioni del campo dello stadio lariano. A spiegare la motivazione è stato lo stesso Fabregas dopo la partita col Bologna. "Sì, è stata una mia richiesta. Perché avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all’apporto degli esterni. Il nostro campo è notoriamente molto piccolo, quindi ho chiesto di poter fare questa modifica. Anzi, l’anno prossimo dovremmo allargarlo ancora di più".

Nelle scorse settimane la società ha comunicato la richiesta alla Lega, che dopo un sopralluogo ha dato il via libera definitivo. Le misure massime consentite nel campionato italiano sono 105×68 metri: il Sinigaglia, che in precedenza misurava 105×65, è stato portato a 66 metri di larghezza.