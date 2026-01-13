Un blitz di mercato in piena regola. Dopo giorni e giorni di accostamento alla Roma, che aveva anche trovato l'accordo con l'Atletico Madrid, Giacomo Raspadori si trasferisce all'Atalanta. Come riporta Sky, si tratta di un'operazione da 25 milioni a titolo definitivo, formula che soddisfa anche i Colchoneros.

L'attaccante ex Napoli aveva preso tempo con i giallorossi perché non totalmente convinto del trasferimento e alla fine ha colto al balzo l'opportunità di vestire la maglia della Dea. parallelamente, la Roma ha virato su Robinio Vaz e Donyell Malen.