"Siete stati una squadra vera, avete dimostrato chi siete". Queste le parole che Antonio Conte, come rivela Il Mattino, ha espresso ai propri giocatori il giorno dopo la trasferta di Milano contro l'Inter dove il Napoli ha strappato un prezioso 2-2.

Elogi già manifestati a caldo e ripetuti ieri a Castel Volturno quando il gruppo azzurro si è ritrovato a mezzogiorno per preparare la sfida contro il Parma di domani.