Pure il Corsport oggi sottolinea l'inedita idea di Chivu di dare un giorno di riposo alla squadra alla vigilia di Inter-Lecce, confidando nella professionalità dei suoi ragazzi.

"L’amarezza per il mancato successo sui partenopei, comunque, è stata attenuata dal fatto che il pareggio, per quanto visto sul campo, è stato equo, e inoltre da qui alla fine del campionato mancherà di incontrare soltanto Juventus e Milan, le altre contro le quali le vittorie nerazzurre mancano da un po’ - sottolinea il quotidiano romano -. Tutte le altre gare però non avranno lo stesso livello di tensione. In particolare le prossime cinque, visto che, prima dell’incrocio con i bianconeri, l’Inter è attesa da Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo. Dare tutto per scontato sarebbe sbagliato. Anzi, prendere sotto gamba certi appuntamenti può regalare sorprese negative. E’ chiaro, però, che il calendario offra un assist a Chivu e ai suoi. Infilare un altro filotto, infatti, potrebbe consentire un ulteriore allungo, tenuto anche conto che in parallelo sono in programma sfide dal calibro di Juve-Napoli e Roma-Milan".