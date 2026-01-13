Chivu, e tutta l'Inter, in ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il turco, contro il Napoli, è passato dalla gioia effimera del 2-1 alla richiesta di cambio nel finale di match per quello che è stato catalogato come "affaticamento al polpaccio".

Come riferisce il Corriere dello Sport, la speranza è che, appunto, si tratti solo di un problema di poco conto. "Oggi, con gli accertamenti a cui si sottoporrà il regista, si conoscerà la verità - si legge -. Difficile, in ogni caso, immaginare che Calha sia a disposizione per la sfida di domani sera con il Lecce. Anzi, più che pensare alla gara con l’Udinese di sabato, per l’Inter sarà più importante contare sul turco per l’incontro con l’Arsenal del 20 gennaio".

Per domani, quindi, Zielinski dovrebbe tornare a giocare da regista, come ha fatto - bene - durante il periodo di assenza di Calhanoglu, che si era fermato dopo Inter-Liverpool, saltando il Genoa e il Bologna in Supercoppa. "Previsti anche altri cambi, come Carlos Augusto (probabilmente al posto di Dimarco), e uno tra Acerbi e De Vrij che darà fiato ad Akanji. Attenzione anche all’attacco: stavolta dovrebbe rimanere fuori Lautaro. Ma non è da escludere che ci sia spazio per il tandem Bonny-Esposito", si legge.