"L’Empatico Chivu, con vene rivoluzionarie. Il grande Outsider Conte, con le vene che si gonfiano. Il grande Conservatore Allegri, con la vena che si secca con le medio-piccole. Lo scudetto «è allargato a 4-5 squadre» come dice il romeno capoclasse, perché ci sono anche Roma e Juve. Ma i recuperi delle partite saltate per la Supercoppa possono sistemare la classifica in modo più chiaro". Questa la riflessione del Corriere della Sera sulla lotta scudetto in Serie A.
Nel dettaglio, ecco il pensiero sui nerazzurri: "Cristian Chivu sotto certi aspetti è così diverso dal prototipo di allenatore al quale siamo abituati che oggi — giorno di vigilia del recupero contro il Lecce — ha concesso alla sua Inter un giorno libero. Un fatto più unico che raro, non solo ad alti livelli, in un calcio che fatica a preservare la qualità, in mezzo a una quantità inestricabile di gare. Anche per questo motivo, accumulare 7 punti sul Napoli (e 6 sul Milan) alla prima di ritorno per l’Inter sarebbe stata una botta di vita. E le avrebbe concesso di andare a caccia degli ottavi di Champions, nelle imminenti sfide con Arsenal e Dortmund, con qualche affanno in meno. Invece ci sarà da soffrire per evitare il playoff (andata e ritorno tra il 17 e il 25 febbraio) previsto a cavallo della sfida alla Juve. Se è vero che l’Inter non batte il Napoli da 5 partite, la stessa Juve da 3 e il Milan da 6, è vero anche che quello di domenica per il tecnico romeno è pur sempre il primo punto ottenuto contro una delle tre big. Finora la strategia della carota sta comunque pagando, a patto che le antiche ferite non diventino un alibi".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
