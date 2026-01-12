Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia sostengono che Calhanoglu abbia rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale da parte dell'Inter. Al di là delle fonti di questa indiscrezione, secondo quanto risulta a FcInterNews non c'è stato alcun rifiuto da parte del centrocampista turco per il semplice fatto che l'Inter non ha ancora formulato alcuna offerta.

Il presupposto iniziale è che in Viale della Liberazione sono molto contenti del classe '94 e vogliono tenerselo stretto. C'è però la consapevolezza di un contratto in scadenza nel giugno 2027 di cui si dovrà gioco forza discutere perché nel club non amano avere giocatori di questo calibro prossimi a diventare parametri zero. Nonostante ci sia già stato un pour parler con l'agente Gordon Stipic in occasione degli auguri di Natale, l'appuntamento per discutere anche di cifre in modo più concreto è in primavera, tra marzo e aprile.

L'idea del club è quella di proporre un nuovo contratto con scadenza nel 2028, magari con opzione per un altro anno. Sarà poi Calhanoglu a decidere se accettare o meno, dopo aver fatto tutte le valutazioni del caso.

Ad oggi comunque il richiamo della Turchia non è così forte come la scorsa estate quando più volte si parlò di una fantomatica offerta del Galatasaray prima e del Fenerbahce poi che però non hanno mai raggiunto le cifre definite dall'Inter. I nerazzurri valutavano il loro regista 25 milioni ma l'offerta massima arrivata da parte del Galatasaray è stata di 8 milioni più 2 di bonus. Una differenza tale per cui non è iniziata alcuna trattativa.

Naturalmente in primavera, a un anno dalla scadenza, se il centrocampista manifestasse il desiderio di andare via la cifra richiesta per il cartellino sarebbe inferiore a quella della scorsa estate. Ma ad oggi tutto è prematuro perché del futuro di Calhanoglu si inizierà a parlare concretamente solo in primavera. E l'Inter farà il possibile per tenerselo stretto.