Sembrava tutto fatto, poi l'improvviso stop della trattativa che era in dirittura d'arrivo. L'All Nassr ha deciso di bloccare la cessione di Bento Krepski al Genoa dopo la partita persa ieri contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il motivo è l'espulsione dell'estremo difensore Al Aquidi che rischia di lasciare la squadra di Cristiano Ronaldo scoperta nel ruolo. Il club vuole capire quante giornate di squalifica saranno comminate prima di liberare il giocatore, anche perché il terzo portiere è attualmente fermo per infortunio.

Non è chiaro dunque se il portiere brasiliano possa essere liberato prima della scadenza della finestra di mercato invernale e il Genoa possa ancora sperare di tesserarlo, ma intanto i rossoblu hanno spostato l'obiettivo su Stefan Ortega del Manchester City.