Niente seduta della vigilia. A sorpresa - come conferma la Gazzetta dello Sport - Chivu ha comunicato che oggi ad Appiano non ci sarà il consueto allenamento di rifinitura. "Mai visto in Serie A - scrive la rosea -. La squadra si ritroverà alla Pinetina direttamente domattina, quindi senza ritiro, per una breve seduta di risveglio muscolare e per le riunioni tecniche che precedono il trasferimento in pullman a San Siro. Chivu ha deciso di lasciare qualche ora di libertà ai suoi perché li ha visti un po’ stanchi mentalmente. Ma anche perché in cuor suo è soddisfatto dell’atteggiamento che l’Inter ha mostrato contro il Napoli in termini di applicazione e personalità".

Insomma, mentre la critica non è stata per niente tenera, parlando di "occasione sprecata" e sottolineando i demeriti per l'ennesimo scontro diretto non vinto, il tecnico nerazzurro ripone i rimpianti nel cassetto e si tiene prestazione e classifica. "Adesso però l’alleato principale, più del riposo strategico, è il calendario: da qui a inizio febbraio l’Inter affronterà in fila Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo. Se valgono le critiche per l’incapacità di imporsi negli scontri diretti, è giusto sottolineare che la Lautaro Band ha saputo vincere tutte le altre partite meno una: quella contro l’Udinese a inizio percorso", spiega la Gazzetta.