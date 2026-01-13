Situazione in stallo sul fronte Kristjan Asllani, anccora in forza al Torino ma con possibilità di tornare a Milano qualora l'Inter accettasse di interrompere in anticipo il prestito ai granata, eventualità tutt'altro che scontata. Il centrocampista albanese, riposta Sportitalia, ha ricevuto attestati di stima dal Girona in Liga e dal Paris FC in Ligue1, ma al momento non sembra intenzionato ad approfondire ipotesi estere, optando per una permanenza in Italia.

Ad oggi però le piste che porterebbero a Cagliari, Parma e Sassuolo non si sono scaldate e tutto rimane in stand-by.