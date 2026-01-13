Raggiunto dal sito TuttoBari.com, Giovanni Cusatis, allenatore dell'Alcione Milano, ha presentato ai tifosi biancorossi Giacomo Stabile, nuovo difensore della squadra di Vincenzo Vivarini arrivato in prestito dall'Inter: "Lo abbiamo preso che non giocava nella Primavera dell'Inter perché Cristian Chivu era orientato verso altri nomi. È venuto da noi molto entusiasta, voleva vivere questa esperienza. E per noi far venire giocatori dell'Inter in società piccole come le nostre non è semplice. Ha dimostrato di essere un grandissimo lavoratore e di apprendere molto velocemente. È una persona molto competitiva e con delle ottime qualità tecniche. Faccia conto di vedere Alessandro Bastoni: è quel tipo di giocatore lì. Parliamo di un 2005, con ancora margini, ma di prospettiva e come ce ne sono pochi per attitudine ed attenzione ai dettagli".

Potrà resistere alle pressioni della piazza ed al momento della squadra?

"Non dico che certe cose gli scivolano addosso, perché ci tiene e si prepara bene circa l'ambiente in cui va e sul come comportarsi, ma è un freddo. Non sente tanto quella roba lì. Ci può stare, poi questa è la seconda esperienza che fa tra i grandi. Alla lunga, potrà arrivare ad un livello importante, per la sua attitudine. Bisogna farlo crescere e sbagliare. Poi, ci sta che nelle piazze come la vostra volete tutto e subito, bisogna fare punti ed andare alla grande. Gli auguro e vi auguro che possa rivelarsi importante".