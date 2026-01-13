Il Corriere dello Sport lo scrive a chiare lettere: Federico Dimarco è tornato ai suoi massimi livelli. La "cura Chivu" sta dando i suoi frutti, dopo un calo che ne aveva condizionato la seconda parte della passata stagione. I gol al Parma e al Napoli confermano il suo stato di grazia. E poi il minutaggio: non più sostituzioni sistematiche al 60', ma gamba e polmoni carichi per 90 minuti.

"Essere ripartito con un nuovo allenatore mi ha aiutato perché Chivu ha creduto in me e mi ha fatto lavorare su cose giuste", ha detto Dimarco dopo il 2-2 con il Napoli. "Parole chiare che ancora una volta prendono le distanze rispetto al passato e rispetto al fatto che Inzaghi lo tenesse in campo per un'ora al massimo o poco più - traduce arbitrariamente il quotidiano romano -. Adesso arriva sempre fino in fondo, dimostrando di poter reggere per intero i novanta minuti, anche se è nei primi tempi che Dimarco fa la differenza in termini di gol come dimostrano le reti che in questa stagione hanno sbloccato le partite in campionato contro Sassuolo, Parma e Napoli. Per il resto l'ottima condizione trovata in questa stagione gli permette di essere sul pezzo fino alla fine, tenendo alta l'attenzione anche quando c'è da difendere e da leggere in maniera preventiva le mosse degli avversari che agiscono sul suo versante".