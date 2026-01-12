La Juventus annichilisce la Cremonese 5-0 e mangia due punti a Milan, Napoli e Inter. In attesa dei recuperi di metà settimana di queste tre squadre, in casa bianconera è vietato fare voli pindarici, come fa capire Khéphren Thuram: "Prima posizione meno distante? L'ho detto anche settimana scorsa: noi giochiamo ogni partita per vincere, vedremo a fine stagione. Questo è un mese importante con tante partite, ci sarà anche la sfida col Benfica che è fondamentale per noi", le parole del francese a Sky Sport.