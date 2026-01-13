Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport, Julio Baptista, ex attaccante della Roma, è stato chiamato a individuare un giocatore che gli somiglia in questo calcio: "Sì, Mbappé - dice ridendo il brasiliano -. In questi giorni mi hanno chiesto un sacco di selfie qui a Dubai, ma perché mi hanno confuso con lui. Tra gli italiani mi piace Pio Esposito: ha una grande struttura fisica, ma abbina alla mole imponente una buona tecnica. Può fare strada. Gli auguro di fare una carriera come la mia…".