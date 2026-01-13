Nonostante i soliti tentativi di riscrivere il regolamento da parte di tifosi e alcuni operatori dell'informazione, come evidenzia il Corriere della Sera secondo quanto filtra da ambienti arbitrali la decisione di assegnare il rigore all'Inter contro il Napoli è corretta: “I responsabili arbi­trali non hanno dubbi sull’epi­so­dio clou di Inter-Napoli che ha fatto esplo­dere di rab­bia Anto­nio Conte, poi espulso e a rischio maxi squa­li­fica: il pestone in area di Rrah­mani su Mkhi­ta­ryan andava san­zio­nato con un tiro dal dischetto, quindi il diret­tore di gara Doveri ha fatto bene a fischiare.”

L'episodio in questione è stato accompagnato anche dalla veemente e spropositata protesta di Antonio Conte, espulso da Daniele Doveri. Una reazione che non è affatto piaciuta ai vertici arbitrali, "infu­riati per l’eccesso di pro­te­ste dell’alle­na­tore napo­le­tano, che secondo loro è andato oltre, con quel 'verogna­tevi tutti' urlato in fac­cia al quarto uomo Colombo. Auspi­cano per­tanto una con­danna esem­plare, con tanto di san­zione salata. Spet­terà oggi al Giu­dice Spor­tivo sta­bi­lirlo, ma Conte rischia due gior­nate di stop”.