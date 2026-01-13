Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Secondo alcuni media turchi, il blitz della dirigenza del Cimbom a Milano è finalizzato proprio a tornare a Istanbul con il centrocampista già durante questa finestra di mercato e il diretto interessato avrebbe già dato il proprio assenso. Ovviamente, circolano anche dei virgolettati in cui il giocatore dell'Inter avrebbe dato già il proprio assenso a un trasferimento immediato, ma come al solito vanno presi con le pinze. C'è poi un'altra questione da non sottovalutare, il parere del club nerazzurro che difficilmente darebbe il proprio consenso a una partenza a metà stagione di un elemento talmente importante per la squadra, tant'è che la dirigenza vuole parlare con lui di un rinnovo nei prossimi mesi (LEGGI QUI).
Secondo HT Spor, nonostante l'apertura di Calhanoglu a una cessione già a gennaio, inviata attraverso il proprio entourage, il management del Galatasaray, guidato dal vice presidente Abdullah Kavucku (il presidente Dursun Ozbek ha dato istruzioni dopo il summit di mercato di ieri), preferirebbe posticipare tutto alla prossima estate. In quest'ottica, come rivela Orazio Accomando di Sportmediaset, il blitz del Gala a Milano può essere l'anticamera di un'offerta ufficiale per Davide Frattesi. Per il proprio centrocampista l'Inter chiede sempre 35 milioni ma è disposta ad accettare un prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno a condizioni facili. Va sottolineato che sempre a Milano è presente George Gardi, agente molto attivo nel mercato turco, a conferma che la missione milanese del Cimbom è finalizzata a tornare con nuovi giocatori da mettere a disposizione dell'allenatore Okan Buruk.
Nelle prossime ore potrebbe arrivare la prima offerta formale del #Galatasaray all’#Inter per Davide #Frattesi.@sportmediaset https://t.co/Z5NP19nsxx— Orazio Accomando (@OAccomando91) January 12, 2026
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
