Haley Bugeja, attaccante dell'Inter femminile, si racconta al Matchday Programme del club nerazzurro. "Prima di una partita mi concentro ascoltando un po’ di musica, poi chiamo la mia famiglia e sono pronta. Quando scendo in campo mi sento carica al massimo perché so che c’è sempre qualcosa che posso fare, qualcosa da vincere e al mio fianco ci sono calciatrici che la pensano come me e mi danno energia".

"La forza di questa squadra è l’unione - prosegue - Dal momento in cui sono arrivata ho sentito di poter crescere e di potermi esprimere al meglio. Quale qualità prenderei da una mia compagna? La creatività che ha sul campo Elisa Polli! Sono una calciatrice potente, creativa e una buona compagna di squadra. Da quando sono arrivata all’Inter sono cresciuta sia tecnicamente - nel primo tocco e nell’attaccare la porta- , sia nella personalità, oggi sento di riuscire ad esprimermi al meglio in campo."