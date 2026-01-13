La conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, alla vigilia di Inter-Lecce, parte con una premessa relativa al ko doloroso col Parma di domenica scorsa: "La squadra ha dimostrato di stare bene fisicamente con il Parma, poi ovviamente siamo dispiaciuti per come è andata a finire - le parole del tecnico dei salentini -. Abbiamo commesso errori individuali che hanno compromesso la gara. Probabilmente li ho caricati troppo, sicuramente potevamo essere più attenti nei momenti chiave della partita. per il resto stiamo preparando al meglio sapendo che sarà difficile, vogliamo fare una grande prestazione".

Si sfideranno il migliore attacco contro il peggiore attacco del campionato.

"La svolta tattica non lo so, noi dovremo essere compatti e corti. Sappiamo che ci saranno momenti della gara dove dovremo soffrire. Conosciamo il loro potenziale, dovremo essere bravi a sorprenderli senza aspettarli".

C'è qualche giocatore infortunato? I ragazzi hanno recuperato mentalmente?

"Abbiamo commesso errori di frustrazione, dobbiamo imparare la lezione. Non possono condannare l'atteggiamento dei ragazzi, ma certi episodi vanno modificati immediatamente. Le risposte bisogna sempre darle in campo a livello mentale, io mi aspetto una prova concreta e di sofferenza, come già successo in tante altre occasioni. Camarda non ci sarà quasi sicuramente, dovrebbero rientrare Morente e Jean tra i convocati. Per il resto abbiamo i tre squalificati che già conoscete".

Ha qualche accorgimento tattico particolare per fermare l'Inter?

"L'Inter è forte in tutti i reparti. Sono molto forti sulle fasce e con i braccetti. Se ci difendiamo, dobbiamo farlo bene. Qualche accorgimento ci sarà, lo vedrete in partita. Proverò a riproporre quanto volevo fare contro il Parma, dando più energia sugli esterni. Questa squadra non deve sentirsi sbagliata: per 60 minuti siamo stati superiori e potevamo raddoppiare. Ho riflettuto tanto, ora guardiamo avanti. Servirà approcciare la gara con rispetto, anche viste le assenze che abbiamo. Ho detto ai ragazzi che bisogna crederci sempre perché il risultato è dietro l'angolo. Domenica ci è girata male, anche per demeriti nostri. Ora il livello dell'avversario sarà altissimo, dovremo triplicare l'attenzione".

Scelte di formazione.

"Siebert sostituirà Gaspar, devo ancora decidere il vicecapitano. In mezzo al campo potrebbe partire qualche nuovo acquisto dall’inizio. Ritroviamo Coulibaly, che può darci una mano importante".