Domenica sera, a San Siro, Inter e Napoli hanno messo in mostra il meglio che il calcio italiano possa offrire in questo momento. Una percezione che ha avuto anche Luca Gotti: "E' stata una partita intensa, tra due squadre che, pur con strutture diverse e allenatori con filosofie differenti, hanno giocato a viso aperto per dimostrare la loro forza - le parole dell'ex tecnico dell'Udinese a Sky -. Abbiamo visto tanti errori, ma quasi tutti forzati dalla qualità dell'avversario. Personalmente, ho apprezzato tantissimo Doveri che ha lasciato correre la partita. E questo al di là dell'episodio del rigore che rientra nella gestione del VAR: la sua direzione ha contribuito allo spettacolo".