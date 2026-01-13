FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato una nuova Partnership con K-Sport, che diventerà Official Supplier del Club a partire dalla stagione 2025/26. L’accordo unisce una delle istituzioni calcistiche più prestigiose d’Europa e un’azienda globale di tecnologia sportiva, riconosciuta per il suo contributo all’innovazione della performance nel calcio professionistico. Negli ultimi dieci anni, K-Sport ha conquistato un ruolo di primo piano nel calcio d’élite, collaborando con oltre 300 club professionistici e servendo come fornitore ufficiale di tracking e analisi la Serie A dal 2015. Il suo indice brevettato di Efficienza Tecnica (TEI), la metrica utilizzata per determinare i premi MVP del campionato, ha contribuito a ridefinire il modo in cui la performance tecnica viene valutata nel calcio italiano.

Nell’ambito della Partnership, l’Inter potrà contare sull’ecosistema tecnologico di K-Sport, che include sistemi wearable avanzati e piattaforme di analisi dei dati progettate per offrire allo staff di performance una lettura precisa e contestualizzata dei trend di allenamento e gara. Queste le dichiarazioni del CEO di K-Sport Alberto Guidotti: “Siamo orgogliosi di affiancarci a un club come l’Inter, la cui ambizione e cultura dell’eccellenza rispecchiano le nostre. Supportare il loro lavoro con la nostra tecnologia è sia una responsabilità che un privilegio”.