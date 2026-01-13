Il problema accusato al soleo sinistro dovrebbe costringere Hakan Calhanoglu a rimanere ai box per circa 20 giorni. Questo significa che il centrocampista turco salterà le gare di Champions League contro l'Arsenal e il Borussia Dortmund, oltre a quelle di campionato contro Lecce, Udinese, Pisa e Cremonese. La prima possibile data utile per il rientro è l'8 febbraio, quando i nerazzurri sfideranno il Sassuolo.