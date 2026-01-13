Viviamo insieme la vigilia di Inter-Lecce, con le ultimissime e le probabili scelte di Chivu. L'allenatore nerazzurro sorprende tutti con una scelta insolita. Oggi gli esami di Calha, il Galatasaray affonda su Frattesi?

Sezione: Web Tv / Data: Mar 13 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
