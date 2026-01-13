Rocchi boccia Abisso per Como-Bologna e promuove Doveri per Inter-Napoli. Come riferisce la Gazzetta, al designatore sono piaciute la gestione della partita e il controllo totale degli eventi, quindi la personalità messa dentro la gara. Corretto il rigore assegnato all'Inter dopo la chiamata del Var Di Bello.

"Non certo apprezzata la sceneggiata di Antonio Conte, considerando che più volte il designatore Gianluca Rocchi ha parlato di «utilizzo di toni corretti perché sennò diventa una gazzarra», temi ripresi durante un “Open Var” dopo quelli espressi a Cascia l’estate scorsa in cui Rocchi stesso disse che «se il dialogo c’è da una parte sola, se non funziona la ricerca del dialogo stesso fra arbitro e allenatori, beh, saremo repressivi. E se ottengo qualcuno che urla non va bene anche come immagine del calcio»", riferisce la Gazzetta.

E attenzione alla designazione per Inter-Lecce: domani sera, a San Siro, potrebbe toccare a Maresca.