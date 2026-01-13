Oggi la Gazzetta dello Sport affronta il tema del duello Inter-Napoli anche sotto l'aspetto economico e, nel dettaglio, dell'enterprise value, il valore d'impresa. I nerazzurri hanno toccato quota 2 miliardi, mentre i partenopei sono a 1 miliardo.

C'è un fattore in comune: l'alto tasso di crescita. Nell'ultimo decennio, infatti, l'Inter è passata dai 399 milioni del 2016 ai 1715 milioni del 2025, mentre il Napoli è salito da 394 a 1097 milioni. Un incremento rispettivamente del 330% e del 178%. In base ai dati a disposizione, la proiezione della rosea ipotizza un ulteriore incremento per l’Inter (da 1,7 a 2 miliardi) e una lieve riduzione al Napoli (da 1,1 a 1 miliardo).

"In assenza di stadi di proprietà - l’Inter è avanti, avendo acquistato San Siro insieme al Milan nell’ottica di realizzare un nuovo impianto nel 2031 - l’asset principale è rappresentato dal parco calciatori - sottolinea la Gazzetta -. Secondo Football Benchmark, la rosa dell’Inter vale circa 200 milioni in più rispetto a quella del Napoli: 696 contro 494 milioni (il piano di Marotta, come anticipato qualche giorno fa dalla Gazzetta, è di raggiungere il miliardo). Sul fronte dei bilanci, storicamente il club di De Laurentiis ha sempre fatto meglio, fino al ribaltamento della scorsa stagione. In ogni caso, nell’ultimo biennio il risultato aggregato del Napoli è positivo per 40 milioni, mentre quello dell’Inter è negativo per 1 milione".

Ovviamente, infine, a vantaggio dell'Inter c'è il bacino d'utenza: se in Italia i tifosi certificati da StageUp-Ipsos sono 4,2 milioni (contro i 3 milioni del Napoli), la comunità digitale globale è ormai composta da 80 milioni di follower, il quadruplo rispetto al team campano. "La storia, il blasone, il marchio si riflettono chiaramente sul giro d’affari, trainato dai proventi televisivi e dai contratti commerciali. Al di là dei premi Uefa, l’Inter incassa più del Napoli dai diritti audiovisivi della Serie A", puntualizza la rosea.