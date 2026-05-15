Uno dei reparti che verranno rafforzati in sede di mercato per l'Inter è quello della difesa. I nerazzurri hanno già in mano il "sì" di Tarik Muharemovic dal Sassuolo e di Oumar Solet dall'Udinese. I due difensori hanno dato priorità ai campioni d'Italia, la cui dirigenza si è mossa per tempo, anche in previsione di un possibile addio di Alessandro Bastoni, cercato dal Barcellona ad inizio primavera, e delle scadenze di contratto di Acerbi, De Vrij e Darmian.

La situazione di Bastoni è un po' cambiata, la chiamata che doveva arrivare dalla Spagna non è mai arrivata e il Barcellona sembra aver cambiato obiettivi. Chivu avrebbe quindi il trio titolare già in casa, confermato, con Bisseck, Akanji e lo stesso Bastoni. Vista l'attuale situazione è quindi probabile che l'Inter prenda uno solo dei due obiettivi, anche se al tecnico servirebbero un paio di centrali e sempre aspettando di capire se De Vrij rimarrà oppure no.

Negli ultimi giorni ha preso quota Solet anche perché per Muharemovic c'è stato un sondaggio del Tottenham. Il francese è anche più duttile del giocatore neroverde e il 10 giugno saprà se l'accusa di violenza sessuale sarà stata archiviata dal giudice (come da richiesta del pm) oppure se saranno disposti nuovi accertamenti. Nel caso in cui le cose dovessero andare per il meglio, i nerazzurri tornerebbero con forza sul giocatore, il cui agente (Stipic) è lo stesso di Calhanoglu. Entrambe le operazioni avrebbero comunque un costo importante: il Sassuolo valuta Muharemovic 25 milioni, cifra che potrebbe essere "ammortizzata" con una contropartita (Mosconi?), mentre il francese viene valutato sui 25-30 dall'Udinese.