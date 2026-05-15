Sarà Andrea Calzavara il direttore di gara di Inter-Verona, gara in programma domenica, a San Siro, con kick-off alle ore 15. Si tratta dell'esordio assoluto con i nerazzurri per il fischietto della sezione di Varese, che sarà coadiuvato da Costanzo e Passari, con Collu nelle vesti di quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone saranno collegati con il Meazza Santoro e Giua. Tutte le designazioni della 37esima giornata di Serie A:

COMO – PARMA h. 12.00

ZUFFERLI

ROSSI C. – LAUDATO

IV: CREZZINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

GENOA – MILAN h. 12.00

SOZZA

LO CICERO – CECCONI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

JUVENTUS – FIORENTINA h. 12.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: MARINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: MERAVIGLIA

PISA – NAPOLI h. 12.00

FOURNEAU

PRETI – BIFFI

IV: GALIPO’

VAR: MAGGIONI

AVAR: CAMPLONE

ROMA – LAZIO h. 12.00

MARESCA

PERETTI – PERROTTI

IV: FABBRI

VAR: DI BELLO

AVAR: ABISSO

INTER – H. VERONA h. 15.00

CALZAVARA

COSTANZO – PASSERI

IV: COLLU

VAR: SANTORO

AVAR: GIUA

ATALANTA – BOLOGNA h. 18.00

PERENZONI

GARZELLI – GRASSO

IV: ZANOTTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: SERRA

CAGLIARI – TORINO h. 20.45

ARENA

BERCIGLI – REGATTIERI

IV: PERRI

VAR: GHERSINI

AVAR: PRONTERA

SASSUOLO – LECCE h. 20.45

LA PENNA

ROSSI L. – FONTEMURATO

IV: DI MARCO

VAR: DOVERI

AVAR: DIONISI

UDINESE – CREMONESE h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – VECCHI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MARINI

AVAR: COSSO