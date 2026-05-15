Il doblete è già in bacheca, ma l'Inter non si ferma. Contro il Verona, domenica pomeriggio, ci sarà l'occasioni per alcuni senatori di salutare come meritano il prato di San Siro, dando il via a un rinnovamento divenuto necessario.

Marotta e Ausilio dovrebbero poter disporre di circa 150 milioni per il mercato estivo, con un occhio particolare alla difesa: Muharemovic e Solet i nomi "caldi" in tal senso.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 15 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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