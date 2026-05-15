Il tifoso nerazzurro Giacomo Poretti ha commentato la stagione dell’Inter dopo il 'doblete' ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, elogiando il lavoro di Cristian Chivu e raccontando alcuni aneddoti storici legati alla sua fede interista.
“Chivu tecnico strepitoso”
Sulla stagione appena conclusa, Poretti ha dichiarato:
“Dobbiamo tutti fare i complimenti a Chivu, che si è rivelato un tecnico strepitoso. Conquistare due trofei al primo anno è un’impresa clamorosa. Ora l’obiettivo sarà quello di abbassare l’età media. Abbiamo giocatori fortissimi ma un po’ avanti con l’età”.
Il ricordo del “Fenomeno” Ronaldo
Il comico ha poi ricordato un celebre episodio televisivo legato a Ronaldo:
“A ‘Mai Dire Gol’ ci divertivamo a interpretare questo personaggio, ‘Rolando’, una storpiatura del calciatore che faceva Aldo, pensando che non sarebbe mai diventato davvero un giocatore dell’Inter”. E ancora: “Il personaggio piacque molto a Moratti, che ci contattò quando arrivò il vero Fenomeno e ci invitò a presentarlo a San Siro”.
Mourinho, Toldo e Aldo Baglio
Infine, un aneddoto su José Mourinho:
“Lo incrociammo a una cena di beneficenza e Aldo non disse niente, disse soltanto: ‘Toldo deve giocare sempre titolare’”. La risposta del tecnico fu netta: “Julio è il primo portiere, Toldo il secondo”.
Autore: Ludovica Ferrante
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