Su disposizione della Questura di Milano, ATM chiuderà le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta sul finire della partita Inter-Verona, gara in programma alle 15, a San Siro. Inoltre, dalle 18, i treni di M1 e M3 saltano la fermata di Duomo, mentre Cordusio chiuderà temporaneamente durante il passaggio dei tifosi in via Orefici per la festa scudetto dei nerazzurri. Ecco tutte le informazioni:

"Dalle 18 i treni di M1 e M3 saltano Duomo. In alternativa usate Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea. Per raggiungere la piazza considerate le stazioni vicine.

La stazione di Cordusio chiude temporaneamente durante il passaggio dei tifosi in via Orefici.

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono poco prima della fine della partita

Su disposizione della Questura, chiuderemo le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta sul finire della partita. Uscendo dallo stadio, usate le stazioni di San Siro Stadio M5 e Lotto M1 M5 (raggiungibile a piedi in circa 15 minuti).

Tram e bus nella zona di San Siro deviano dalle 13 alle 18 circa

Tram 16. Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza). Durante la partita fanno capolinea in via Dessié. A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).

Bus 49. A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

Bus 64 e 80. A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.

Bus 78. A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.

Tram e bus deviano e non passano dal centro dopo le 18

Dalle 18 diverse linee del centro potrebbero essere deviate, in parte interrotte o rallentate per permettere il passaggio dei tifosi. Daremo informazioni in tempo reale sulla app ATM.



Il corteo parte da piazzale Lotto. Continua in via Monte Rosa, Amendola, Buonarroti, via Boccaccio, Cadorna, largo d’Ancona, corso Magenta, via Meravigli, Cordusio. Termina in piazza Duomo".