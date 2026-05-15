Nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN per il format 'Inedito', Paola Egonu, campionessa della Vero Volley Milano e della Nazionale italiana, ha raccontato da dove nasce il suo amore per l'Inter: "Mio padre tifava Milan quando era in Italia, io per andargli contro ho deciso di tifare l'Inter. Da quel momento in poi sono rimasta nerazzurra - le sue parole -. Tendenzialmente, quando giocano loro sono in campo anche io. Però, quando non gioco, sono allo stadio. Quando sono diventata capitana per la prima volta, ed è una cosa che fa molto ridere, mi sono ispirata tanto a Lautaro Martinez. Ho avuto la possibilità di incontrarlo e di chiacchierare con lui, sentire un po' il suo punto di vista. Gli ho chiesto dei consigli, che ho seguito. Non li posso dire, rimangono segreti. Si capisce che il suo ruolo è importante perché si sente la sua mancanza quando non è in campo. E' accolto e accettato dai suoi compagni".