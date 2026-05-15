Presente a Pompei per un evento dedicato al padel, Stefano Fiore ha approfondito per Sky Sport il momento storico che sta vivendo la Lazio, attesa dal derby della Capitale dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter: "Per la Lazio sarebbe stato meglio arrivarci con un risultato diverso che avrebbe significato vincere un trofeo al cospetto di una grandissima squadra come l'Inter - dice l'ex centrocampista dei biancocelesti -. I giocatori avrebbero avuto un'energia diversa, incredibile. Vedo la gara con la Roma come quella del riscatto dopo una stagione sotto tono, i giocatori la devono vedere come un'occasione dopo una sconfitta brutta, dopo una finale che è stata dominata dall'Inter. Comunque, la Lazio, vista la forza dell'avversario, non ha molto da rimproverarsi".