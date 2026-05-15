Le ultime prestazioni fornite in questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, hanno rafforzato la candidatura di Josep Martinez al ruolo di portiere titolare dell'Inter nella prossima stagione. Lo ha confermato Matteo Moretto, nel suo intervento sul canale Youtube di Fabrizio Romano, aggiungendo che in questo momento il club milanese sta lavorando per trovare un vice all'altezza dello spagnolo, dal momento che l'addio di Yann Sommer è ormai scritto.

Ecco perché la pista Guglielmo Vicario, l'obiettivo di mercato forte dei nerazzurri per la porta non più tardi di qualche settimana fa, attualmente è da considerarsi congelata. 

Sezione: Focus / Data: Ven 15 maggio 2026 alle 14:06
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.