Le ultime prestazioni fornite in questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, hanno rafforzato la candidatura di Josep Martinez al ruolo di portiere titolare dell'Inter nella prossima stagione. Lo ha confermato Matteo Moretto, nel suo intervento sul canale Youtube di Fabrizio Romano, aggiungendo che in questo momento il club milanese sta lavorando per trovare un vice all'altezza dello spagnolo, dal momento che l'addio di Yann Sommer è ormai scritto.

Ecco perché la pista Guglielmo Vicario, l'obiettivo di mercato forte dei nerazzurri per la porta non più tardi di qualche settimana fa, attualmente è da considerarsi congelata.