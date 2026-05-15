La domenica di festa dei tifosi dell'Inter, che coloreranno San Siro e le strade di Milano per la parata in cui verrà celebrato il double conquistato da Lautaro Martinez e compagni, comincerà molto prima del fischio d'inizio della sfida con il Verona, in programma alle 15. I cancelli dello stadio - fa sapere il club - apriranno alle ore 12, con l'invito per chi parteciperà all'evento - data la straordinaria affluenza – di presentarsi puntuali, anche per godersi lo speciale 'Inter Live Show – 21 volte Campioni d’Italia'. Sul palco, insieme a Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno, si alterneranno 21 Inter Friends dal mondo della musica, dello sport e dell’intrattenimento. Tra i momenti più attesi, la special performance del dj Benny Benassi, oltre a esibizioni live, contenuti esclusivi e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico.
Poco prima dell'inizio della gara, una grande coreografia di tutto lo stadio accoglierà i giocatori che, dopo il triplice fischio, alzeranno al cielo la Coppa dello Scudetto davanti ai propri tifosi, dando il via alla celebrazione ufficiale. Nel corso della cerimonia saranno, inoltre, esposti entrambi i trofei conquistati in stagione, per condividere con tutto il pubblico nerazzurro il culmine di un’annata straordinaria.
INTER-HELLAS VERONA, LE INFO PER I TIFOSI
In occasione di Inter-Hellas Verona è in vigore il decreto prefettizio che sancisce il divieto di vendita di biglietti ai residenti in provincia di Verona. Come sempre in questi casi, sarà consentito ai tifosi interisti residenti in provincia di Verona in possesso di TDT Inter o di tessera d'iscrizione a un Inter Club, di acquistare un biglietto in qualsiasi altro settore, tranne il settore ospiti.
INFO STADIO: APERTURA CANCELLI E REGOLAMENTO
I cancelli apriranno alle 12:00.
INGRESSI E INDICAZIONI
A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.
Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo. Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:
Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.
Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.
Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.
Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.
Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.
Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.
A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.
INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE
Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.
Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.
Ingresso 10: tifosi ospiti al terzo anello blu.
Ingresso 8: pass di servizio.
Ingresso 11: titolari di biglietto per persone con disabilità.
La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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