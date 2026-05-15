Il Genoa sta per chiudere la trattativa con la Varesina per l'ngaggio di Marcelo Vaz, terzino sinistro classe 2007, che negli scorsi mesi era stato accostato anche all'Inter. Il guineano ha collezionato 29 presenze in totale nel campionato di Serie D, condite da due assist, in una stagione che la Varesina ha concluso vincendo il playout contro la Castellanzese.

Vaz ha totalizzato anche quattro apparizioni in Coppa Italia Serie D, trovando un gol contro il Milan Futuro. Lo rivela Gianlucadimarzio.com. 

Sezione: News / Data: Ven 15 maggio 2026 alle 17:15
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.