In un momento di celebrazione per una tifoseria, c'è sempre chi cerca di approfittarne per trarre vantaggi anche in modo illecito. Partendo da controlli online sui social network, la Guardia di Finanza di Palermo è riuscita a intervenire con i tempi giusti prima che merce contraffatta a stampo nerazzurro venisse immessa sul mercato a Termini Imerese. I finanzieri, monitorando il web, hanno individuato profili social e sito internet in cui venivano pubblicizzatti prodotti con i loghi taroccati delle squadre di Serie A, in particolare quelli dedicati ai festeggiamenti per lo Scudetto dell'Inter.

Nello specifico, trattasi di prodotti come magliette, bandiere, termo-adesivi e altro materiale con il logo del club nerazzurro, tutti rinvenuti dopo una perquisizione mirata in un'attività commerciale. Sigillata anche una termopressa, destinata alla realizzazione dei prodotti contraffatti, tutti pronti alla vendita in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del 21esimo Scudetto.

Parallelamente, la GdF ha oscurato il sito sopra citato e i profili social legati alla frode.

Sezione: News / Data: Ven 15 maggio 2026 alle 13:23
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.