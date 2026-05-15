Mauro Leo, attuale direttore sportivo del Gubbio, ha ripercorso per "La Casa Di C" tutte le tappe della sua carriera nel calcio. Un percorso che lo ha portato a lavorare anche con Fabio Paratici e Beppe Marotta: "Il primo lo consideravo il numero uno all'epoca, aveva una capacità tecnica fuori dal comune. Il secondo, beh, credo sia il migliore dei dirigenti italiani per impatto diplomatico", le sue parole.

La storia di Leo si è incrociata anche a quella dell'Inter, ai tempi di Antonio Conte allenatore: "Facevo scouting e analisi avversari con lui. In un frangente recuperai informazioni su Hakimi, che la società è stata poi bravissima a portare a Milano". Uno dei fautori di quella operazione fu Piero Ausilio, diesse nerazzurro di lunga data, che Leo definisce "Un problem solver eccelso".