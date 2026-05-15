E' arrivata quest'oggi l'ufficilità della fine dell'avventura con Inter Women per Henrietta Csiszar, centrocampista ungherese di 32 anni che nelle ultime stagioni è stata anche capitana della squadra.

Secondo quanto emerso nei giorni scorsi su Il Giorno, la giocatrice si avvia verso una nuova avventura all'Atletico Madrid in Spagna. La fascia al braccio potrebbe passare a Lina Magull, centrocampista tedesca ormai diventata un punto di riferimento per la squadra. In questi giorni dovranno essere definite alcune situazioni chiave. Quella riguardante la bomber Tessa Wullaert, in scadenza di contratto, ma anche il futuro in panchina di Piovani, che secondo il quotidiano ha dato priorità all'Inter. Nei giorni scorsi era stato accostato anche al Piacenza, dove è stato una bandiera da calciatore, per un possibile ritorno al calcio maschile. Il tecnico e l'Inter si sono dati come deadline per decidere la fine del mese.

Nel frattempo è già stato praticamente definito un acquisto per la prossima stagione, quello di Clarisse Le Bihan, attaccante francese di 31 anni in forza alla Lazio, club dal quale potrebbero arrivare altri rinforzi.