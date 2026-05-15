"L'Inter è straforte, ha stravinto il campionato. In Coppa Italia ha vinto senza far fatica, il doblete è importante". Così Christian Vieri, ex attaccante nerazzurro, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della doppietta scudetto-coppa nazionale centrata dalla squadra di Cristian Chivu in questa stagione.

Insomma, i nerazzurri si sono sbarazzati piuttosto facilmente delle concorrenti, compreso il Napoli, martoriato dagli infortuni per tutta l'annata: "Tutte le squadre ne hanno avuti, Inter, Milan, Juve... Vlahovic è stato fuori quattro o cinque mesi, pensate se Spalletti lo avesse avuto a disposizione. Io non piango su queste robe qua, quando giochi ogni tre giorni gli infortuni capitano: sono scuse. Nell'Inter sono stati fuori tanto tempo Thuram, Calhanoglu, Lautaro. E' inutile parlare degli infortuni".

Infine, Vieri si esprime così sulla crisi del calcio italiano: "Bisognerebbe star qui a parlarne 4-5 giorni. E' assurdo che l'Italia non sia ai Mondiali, bisogna cambiare le regole per far emergere i giovani".