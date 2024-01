Anche Sofie Junge Pedersen arriva ai microfoni di Inter TV per un commento dell'importante vittoria ottenuta a spese della Roma: "Sono molto felice e orgogliosa, sono tre punti importanti, questo periodo non è stato facile ma abbiamo sempre lottato. Personalmente sto bene, in due mesi fuori ho lavorato tanto insieme allo staff e ora sono felice di poter aiutare la squadra in campo. Il Napoli? Dobbiamo dare continuità a questa vittoria ed essere pronte, ringrazio anche i nostri tifosi che sono molto importanti per noi".